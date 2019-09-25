متغير.. أغنية جديدة في ألبوم عمرو دياب أنا غير

كشف الهضبة عمرو دياب، عن اسم أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه القادم "أنا غير"، وتحمل الأغنية اسم "متغير"، وقام بطرحها حصريًا من خلال إحدى شبكات المحمول تمهيدًا لطرحها بشكل رسمي عبر القناة الخاصة به على موقع "اليوتيوب".





كما طرح عمرو دياب، عدد من أغاني ألبومه منها أغنية "تحيرك"، و"يوم تلات"، وقد أشعل السوشيال ميديا بسبب إختلاف أغاني هذا الألبوم عن أي ألبوم آخر طرحه من قبل.



