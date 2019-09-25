ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

متغير.. أغنية جديدة في ألبوم عمرو دياب أنا غير

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:58 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
آيه عاطف
كشف الهضبة عمرو دياب، عن اسم أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه القادم "أنا غير"، وتحمل الأغنية اسم "متغير"، وقام بطرحها حصريًا من خلال إحدى شبكات المحمول تمهيدًا لطرحها بشكل رسمي عبر القناة الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

كما طرح عمرو دياب، عدد من أغاني ألبومه منها أغنية "تحيرك"، و"يوم تلات"، وقد أشعل السوشيال ميديا بسبب إختلاف أغاني هذا الألبوم عن أي ألبوم آخر طرحه من قبل.

وتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزيع لأول مرة منهم الملحن محمد حمزة، والشاعر محمد القياتي، ويستعد عمرو لطرح أغنية "أول يوم في البعد"، وهي من كلمات أحمد المالكي والحان محمدي.

ترشيحاتنا

جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط على مسرح نجيب الريحاني. .غدًا

يا ترى لفضل شاكر تكسر حاجز المليون مشاهدة عبر اليوتيوب.. فيديو

بـ 3 عادات يومية.. هتخفي من سرطان الثدي

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وفياريال 2-1 بالدوري الإسباني.. فيديو

تدوير بشكل مختلف.. فايلر يكشف عن أحلامه مع النادي الأهلي

عمرو أديب: نشهد أعنف رد من الإدارة المصرية على تصريحات أردوغان ..فيديو

الإرهابي هاني صبري يدعي أنه فقير ويصرف من جيبه على معارضة النظام.. فيديو

أمر عاجل من مرتضى منصور لـ اوباما بسبب كهربا.. تعرف عليه

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن تأجيل مباراة جينيرسيون فوت بأبطال أفريقيا

مأوى للإرهابيين.. صحيفة أمريكية تكشف كيف تحولت تركيا في عهد أردوغان؟

بفستان مكشوف الأكتاف: إنجي وجدان تتألق بمهرجان الجونة

رد ناري من مرتضى منصور على شكوى الأهلي ضده في اتحاد الكرة

مرتضى منصور يفتح النار على جنش بسبب كهربا.. تفاصيل

اخبار الفن.. غادة عادل تثير عاصفة من الجدل.. محمد على يهاجم عمرو دياب.. الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

مفاجأة.. مدرب الأهلي السابق يفجر تفاصيل جديدة حول خماسية صن داونز

مصرية تنهمر في البكاء أمام الأمم المتحدة وتوجه رسالة للرئيس السيسي.. شاهد

عايز ألف دولار .. خيانة وفضيحة حسن نافعة أثناء مقايضة مع الجزيرة للهجوم على مصر .. تسجيل صوتي

اخبار الرياضة.. كهربا فى الأهلى.. خالد بوطيب يرحل عن الزمالك.. وإصابة ميسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور