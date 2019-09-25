غانا تعلن إحباط محاولة انقلاب على الرئيس

أعلنت غانا أن الشرطة أحبطت يوم الجمعة ما يشتبه بأنه انقلاب عندما اعتقلت ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم كانوا يصنعون قنابل بدائية وأسلحة ضمن مؤامرة تستهدف الرئاسة.





وقالت وزارة الإعلام إن الرجال الثلاثة أودعوا السجن بعد مراقبة استمرت 15 شهرا حاولوا خلالها الحصول على أسلحة من عسكريين والحصول على تمويل "بهدف الاستيلاء على مقاليد الحكم".





وذكر بيان أصدرته الوزارة أن أحد المشتبه بهم اتصل نيابة عمن يشتبه بأنه زعيم المجموعة بعدد من العسكريين بشأن المؤامرة.





وليس واضحا مدى الخطورة التي وصلت إليها المؤامرة ولا ما إذا كان المشتبه بهم معروفين للسلطات على الرغم من الإعلان عن أن أحدهم غيني يعمل بصنع الأسلحة.





وجاء في البيان أن العملية "تمت بعد 15 شهرا من المراقبة وجمع الأدلة حول أنشطة المشتبه بهم الرئيسيين وغيرهم"، موضحا أنه بين يونيو وأغسطس من العام الماضي، "اتصل أحد المشتبه فيهم بعدد من الجنود وتحدث إليهم لإقناعهم بتطوير وتنفيذ مؤامرة للحصول على الأسلحة، والسيطرة على المنشآت الرئيسية والحصول على الأموال من أجل تولي السلطة".



