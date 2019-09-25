السيسي يشارك في قمة ثلاثية مع الصومال وكينيا لبحث بعض الملفات الخلافية بين الطرفين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك في قمة ثلاثية مع كلٍ من محمد عبد الله فارماجو رئيس جمهورية الصومال،وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وذلك لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين.



وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع علي كافة التفاصيل ذات الصلة وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من اجل البدء الفوري في إجراءات اعادة الثقة وتنقية الأجواء لتسوية اَي نقاط خلاف تمهيدا لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين الي طبيعتها.