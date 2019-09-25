اخبار الفن | محمد رمضان يستعد لـ هما عايزنها فوضى.. صلاح عبدالله يوجه رسالة للمصريين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:









يستعد الفنان محمد رمضان، اليوم لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "هما عايزنها فوضى"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".









عبّر الفنان صلاح عبدالله عن حبه لمصر وغيرته عليها وعلى أرضها، من خلال مشاركة جمهوره فيديو عبر السوشيال ميديا، وهو يوجه رسالة من خلال قصيدة.









طرح فريق واما الغنائي فيديو كليب أغنيتهم الجديدة والتي تحمل اسم "شمس بحر" عبر القناة الرسمية الخاصة بنجوم ريكوردز عبر موقع "اليوتيوب".









شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام خلال تواجدها بالعاصمة الفرنسية باريس.







