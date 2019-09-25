أخبار لا تفوتك.. مصرية تنهمر في البكاء أمام الأمم المتحدة وغانا تعلن إحباط محاولة انقلاب على الرئيس

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .





انهمرت إحدى أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية في البكاء، قائلة: «كلنا بنحبك ياريس وانا بقولها نيابة عن الجالية المصرية في أمريكا».





شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بـ نيويورك في قمة ثلاثية مع كلٍ من محمد عبد الله فارماجو رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا.





فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على حارس الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالرحيم جنش، بسبب لاعب الفريق السابق محمود كهربا.





أعلنت غانا أن الشرطة أحبطت يوم الجمعة ما يشتبه بأنه انقلاب عندما اعتقلت ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم كانوا يصنعون قنابل بدائية وأسلحة ضمن مؤامرة تستهدف الرئاسة.





شهد شارع الكورنيش بمدينة المنيا حادث تصادم سيارتين مما اسفر عن اصابة 3 أشخاص وتحطم 6 سيارات أخرى كانت متوقفة بجانب الطريق بالقرب من نادى أعضاء هيئة التدريس .





ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، يقول صاحبه "هل يمكن للبنت أن تتزوج بغير إذن والدها لأنه تخلى عنها؟



