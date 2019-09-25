أخبار الرياضة .. مرتضى يتحدى الجبلاية ويفتح النار على جنش والخطيب.. ومفاجأة جديدة في خماسية صن داونز والأهلي.. وإكرامي يدافع عن هذا المدرب

مرتضى منصور يفتح النار على محمود الخطيب بسبب مواقفه السياسية
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بسبب مواقفه خلال الفترة الأخيرة.
مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن تأجيل مباراة جينيرسيون فوت بأبطال أفريقيا
اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تأجيل لقاء الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب درو الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر بدلا من يوم السبت.
مرتضى منصور يفتح النار على جنش بسبب كهربا.. تفاصيل
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على حارس الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالرحيم جنش، بسبب لاعب الفريق السابق محمود كهربا.
رد ناري من مرتضى منصور على شكوى الأهلي ضده في اتحاد الكرة
رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بشأن الشكوى التي تقدم بها الطرف الأخيرة عقب مباراة كأس السوبر المصري.
مفاجأة.. مدرب الأهلي السابق يفجر تفاصيل جديدة حول خماسية صن داونز
فجر محمد يوسف، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، تفاصيل جديدة حول مباراة صن داونز الشهيرة التي هزم فيها النادي الأهلي بخمسة أهداف دون رد في دوري ابطال افريقيا.
محمد يوسف يرد على اتهامه بتعمد إبعاد مؤمن زكريا عن المشاركة مع الأهلي
رد محمد يوسف المدرب العام السابق بالنادي الأهلي على اتهامه بتعمد ابعاد مؤمن زكريا عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية.
رسالة دعم نارية من لميس الحديدي لـ محمد صلاح: 100 مليون بيحبوك
دعمت الإعلامية لميس الحديدي نجم منتخب مصر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بعد أزمته الأخيرة بسبب عدم تصويت ممثلي مصر له في جائزة الأفضل في العالم وتصويت الممثل الإعلامي له بالمركز الثالث.
مرتضى منصور يوجه طلبًا خاصًا إلي مصر المقاصة.. تعرف عليه
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة الى إدارة نادي مصر المقاصة، وذلك بشأن مباراة المقبلة بين الفريقين.