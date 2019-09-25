تجاعيد وانتفاخ حول العين.. شاهد المشاهير بعد تقدمهم في العمر كالأشخاص العاديين

كشف جراح تجميل عن شكل بعض المشاهير إذا كانوا قد تقدموا في العمر مثل "الناس العاديين"، بدون خضوعهم لعمليات تجميل.





واستخدم الدكتور «جوليان دي سيلفا» -جراح التجميل في هارلي ستريت- ببريطانيا، صور النجوم القديمة منذ 20 عامًا، لإظهار "وجوههم في المستقبل" وكيف كان من الممكن أن تبدو اليوم دون الحصول على علاجات التجميل الثمينة.





وباستخدام صور عام 1999 لديفيد وفيكتوريا بيكهام، جنيفر أنيستون وإليزابيث هيرلي، يستخدم برنامج "وجه المستقبل" لتخفيف حدة الفك والرقبة وكذلك ترقيق الجلد وزيادة الانتفاخ فوق العينين ووضع التجاعيد حولهما، ما أظهر المشاهير في قمة العجز بشكل يختلف تمامًا عن مظهرهم الحالي.





وعتبر الدكتور سيلفا كل من فيكتوريا وديفيد بيكهام المعروفين بمظهرهما الشاب على الرغم من كونهما في منتصف الأربعينيات، مثالًا يحتذى به لما يمكن أن تفعله العناية بالبشرة بشكل سليم واتباع حياة صحية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



