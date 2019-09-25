صفعة من المحكمة العليا ومطالب بالاستقالة.. بريكست يلقي بظلاله على مستقبل جونسون

قالت المحكمة العليا في بريطانيا إن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان "غير قانوني"، لكن يبدو أن قرار المحكمة لم يصدم الصحف البريطانية التي شنت هجوما حادا على جونسون.





ففي "الجارديان" جاء عنوان الصفحة الأولى "لقد ضلل الملكة والشعب والبرلمان"، وأشارت إلى إجبار جونسون على العودة ذليلا لنوابه الغاضبين.





ورغم تأكيد جونسون احترامه لقرار المحكمة رغم اختلافه معها، شنت الصحف البريطانية حملة واسعة ضد رئيس الحكومة، حيث تقول "فاينانشال تايمز" إن جونسون سيواجه مطالب بالاستقالة بعد قرار المحكمة العليا الذي شكل ضربة سياسية لكافة طموحاته، حيث كان يأمل في تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر بحجة إفساح المجال للحكومة لوضع خطة جديدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بينما يتهمه المعارضون بمحاولة إسكات البرلمان قبل بريكست.





أما صحيفة "اكسبريس" تساءلت عن الحكم في صفحتها الأولى "غير قانوني؟ ما هو القانوني في حرمان 17.4 مليون من بريكست"، ووصفت الصحيفة قرار المحكمة بأنه "محطم" مذكرة القراء بأن بريطانيا صوتت لترك الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من ألف يوم.





بينما نظرت "تليليجراف" بقلق لقرار المحكمة، مشيرة إلى أن جونسون قد يحاول فرض انتخابات مبكرة هذا الأسبوع، ووضع تصريحا لجونسون في صدر صفحتها الأولى وهو يقول "بلا شك.. كثير من الناس يريدون إحباط بريكست".





فيما تقول "التايمز" إن جونسون "يعود إلى الفوضى" في إشارة إلى أنه سيعود من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمواجهة مطالب بالاستقالة، مسلطة الضوء على خلاف جونسون مع قرار المحكمة والسيناريوهات التي قد تواجهه.





وفي "الميرور" عرضت الصحيفة في صفحتها الأولى صورا لأقصر رؤساء الحكومات من حيث المدة، ووضعت صورة بوريس جونسون في النهاية مصحوبة بعبارة "63 يوما.. حتى الآن"، فيما تنبأت الصحيفة بأن يكون جونسون هو أسرع رئيس حكومة يتم الإطاحة به في ظل مطالبات بالاستقالة.





وتساءلت "دايلي ميل" في صفحتها الأولى "من يدير بريطانيا؟" قائلة إن جونسون أعلن الحرب على القضاء الليلة الماضية بعد الحكم التاريخي للمحكمة.



