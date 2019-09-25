هند النعساني تكشف تفاصيل زيارة العاصمة الجديدة..فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، إن إثبات التعمير والبناء وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة ليس بالكلام فقط، ولكن لابد أن يكون بالأفعال أيضًا.





وتابعت الإعلامية هند النعساني خلال تقدينها لبرنامج "صباح البلد"المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن هناك عدد من شركات السياحة في مصر قامت بوضع بعض المزارات في العاصمة الإدارية الجديدة في أولويات برامجها للسائحين الأجانب.





وأوضحت الإعلامية هند النعساني أن المفاجأة فيما قامت به شركات السياحة كان في إقبال المصريين أنفسهم على تلك الرحلات، رغبة منعم في لمس الحقيقة على أرض الواقع.





وأشارت الإعلامية هند النعساني إلى أن ما أعلنته القيادة السياسية عن العاصمة الإدارية الجديدة وعن التخطيط الغير مسبوق لأول عاصمة ذكية في المنطقة العربية، وتفردها وحسن تنظيمها جعلها واحدة من أفضل الأماكن المدرجة ضمن خريطة البرامج الترفيهية للشركات السياحية.





وأفادت الإعلامية هند النعسانى بأن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت بوصلة ترفيهية يقبل عليها عدد كبير جدًا من الراغبين في اكتشاف معالم مصر الحديثة.



