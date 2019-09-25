ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هند النعساني تكشف تفاصيل زيارة العاصمة الجديدة..فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:39 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
ندى فتح الله
قالت الإعلامية هند النعساني، إن إثبات التعمير والبناء وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة ليس بالكلام فقط، ولكن لابد أن يكون بالأفعال أيضًا.

وتابعت الإعلامية هند النعساني خلال تقدينها لبرنامج "صباح البلد"المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن هناك عدد من شركات السياحة في مصر قامت بوضع بعض المزارات في العاصمة الإدارية الجديدة في أولويات برامجها للسائحين الأجانب.

وأوضحت الإعلامية هند النعساني أن المفاجأة فيما قامت به شركات السياحة كان في إقبال المصريين أنفسهم على تلك الرحلات، رغبة منعم في لمس الحقيقة على أرض الواقع.

وأشارت الإعلامية هند النعساني إلى أن ما أعلنته القيادة السياسية عن العاصمة الإدارية الجديدة وعن التخطيط الغير مسبوق لأول عاصمة ذكية في المنطقة العربية، وتفردها وحسن تنظيمها جعلها واحدة من أفضل الأماكن المدرجة ضمن خريطة البرامج الترفيهية للشركات السياحية.

وأفادت الإعلامية هند النعسانى بأن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت بوصلة ترفيهية يقبل عليها عدد كبير جدًا من الراغبين في اكتشاف معالم مصر الحديثة.

وأعلنت الإعلامية هند النعساني أن الرحلة تكلف 290 جنيها، تشمل وجبة غذاء، على أن يقوم المشتركين بزيارة مسجد الفتاح العليم، الكاتدرائية، المدينة الرياضية، وحي الوزارات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العاصمة الثانية لمصر .. النعساني تكشف مميزات مدينة العلمين الجديدة.. فيديو

النعساني: دلالات كبيرة لإقامة مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية.. فيديو

هند النعسانى تكشف سبب اختيار العاصمة الإدارية لعقد مؤتمر الشباب.. فيديو

مصر جميلة.. هند النعسانى تشيد بالمبادرات الشبابية لتنشيط السياحة.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد فلوكس منفعلاً على الهواء: أنا كنت كيوت جداً مقارنة بمن شتمني.. فيديو

للحفاظ على أداء الصلاة في وقتها.. نصائح تقدمها دار الإفتاء

مرتضى منصور يفتح النار على جنش بسبب كهربا.. تفاصيل

طريقة التخسيس بدون ريجيم قاس أو رياضة عنيفة.. بحيل غير متوقعة

تحديد مدة غياب ميسي مع برشلونة بعد إصابته أمام فياريال

ممتلكات تردها الزوجة للزوج في حالة الخلع.. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأورانج الشفاف.. هنا شيحة بـ اطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا