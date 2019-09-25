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منوعات

بسبب زواجها من مصري.. كاتبة كويتية ترد على الهجوم القاسي عليها بفيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:37 ص
وداد المطوع
وداد المطوع
عزة عاطف
بعد الهجوم عليها والمناداة بسحب الجنسية الكويتية منها بسبب زواجها من "مصري"، نشرت الكاتبة الكويتية الشهير «وداد المطوع» مقطع فيديو عبر صفحتها على سناب شات تداولته الصحف الكويتية والعربية ترد فيه على مهاجميها،

"إيش فيكم؟" تساءلت وداد في بداية الفيديو مذهولة من كل هذا الهجوم عليها بعد إعلانها الزواج من رجل أعمال مصري يدعى «هيثم إمام»، وجاء في ردها "استغرب من كمية السب والشتائم.. تزوجت رجل أعمال مصري انتهى الأمر .. ليش مكبرين الموضوع؟".

بينما استنكرت في نفس الوقت زواج الرجال في الكويت من جميع الجنسيات حتى الفلبينيات والآسيويات اللواتي يعملن في منازلهم، ولا أحد يعترض أو ينتقد، لكن قامت الحرب داخل نفوس الكثيرين وكأن الكويت ومصر هم أعداء وليسوا أشقاء عرب ومسلمين.

وقد وصل البعض إلى التحدث عن ضرورة سحب جنسيتها، وقال آخرون لماذا لما تتزوجي رجل من نفس جنسيتك وكأنها أجرمت، فردت "لازالت المواقع تنشر ومازال السب.. ليش هذا صاير كله؟"، وفي الوقت نفسه تساءلت بتعجب " “إذا تزوج الكويتي من أي جنسية أخرى على عينا وعلى رأسنا اشمعنا أنا صارت عليا القيامة” ..“أنا سويت شيء حلال شرع الله أمام الله وخلقه.. شو المشكلة".

شكرت وداد كل من هنأها بزواجها، ومن دافع عنها في غيابها، قائلة بأنها تعلم جيدًا من يحبها ومن يكرهها، بعدما كانت قد هددت متابعيها إن لم يمسحوا تعليقاتهم سترفعها إلى المحكمة.

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