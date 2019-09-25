تخلص من الطاقة السلبية بهذه الحيلة.. حظك اليوم الأربعاء 25-9-2019 برج العقرب

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك.



برج العقرب:



مهنيًا: تحقيق الطموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبورًا حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائيًا وعلى نحو حاسم.



عاطفيًا: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما.



صحيًا: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين وينصحك الفلك بممارسة الرياضة لتساعدك لتفريغ الطاقة السلبية.