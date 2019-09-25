قدمت الشيف توتا مراد طريقة تحضير الأرز بلسان العصفور، بمذاق جديد للأرز، يجعل الجميع يقبل على تناوله بهذه الطريقة، كما أنها مغذية لأطفالك.



وأوضحت الشيف توتا مراد، خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة "صدى البلد" مقادير الأرز بلسان العصفور كالتالي:



«2 كوب أرز، ربع كوب لسان عصفور، ملح، مستكة، سمنة، زيت، ماء مغلي».



نضع السمنة في حلة على النار، ثم نضيف لسان العصفور مع التقليب بشكل جيد حتى يتغير لونه، لإضافة باقي المكونات.



طريقة تحضير أرز بلسان العصفور



* قلبى لسان العصفور فى السمن على النار



* أضيفى الأرز وقلبى وقلبى ثم أضفى الماء والملح والفلفل الأسود



* اتركى الأرز حتى تمام النضج ثم قدميه وزينيه بأوراق الشبت