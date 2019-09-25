إيران وراء انفجارات أرامكو.. تصريحات مثيرة لـ نتنياهو

شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دولًا أوروبية اتهامها للجمهورية الإيرانية بالمسئولية عن الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية.



واتهمت كلا من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا إيران بالمسئولية عن الهجوم في أرامكو.



وأكد نتنياهو أن الهجوم على الأراضي السعودية كان عملية إيرانية محضة من الألف إلى الياء، مشيرا إلى أن دولته تعرف كيف تدافع عن نفسها من هجمات مماثلة.



ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن تكثف ضغوطها على إيران من أجل لجم عدوانها.