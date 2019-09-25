ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 21 ارتفع 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
مي محمد
شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 25 - 9 - 2019 في مصر، ارتفاعا في مستهل التعاملات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 694 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب في مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019.

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 25 - 9 - 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 795 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 694 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 594 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة

ويتراوح متوسط سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

سعر الذهب اليوم السبت 14 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17- 9 - 2019 في مصر .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

مصرية تنهمر في البكاء أمام الأمم المتحدة وتوجه رسالة للرئيس السيسي.. شاهد

محمد يوسف يوضح الفارق بين مدربي أحمال الأهلي "ليندمان واليخاندرو"

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 25 -9- 2019 في مصر.. فيديو

مدرب الأهلي السابق يكشف حقيقة توليه منصباً في منتخب مصر

مش بتخسي ؟..نظام رجيم سريع للبطن والأرداف بنوع خضراوات غير متوقع

أحمد فلوكس منفعلاً على الهواء: أنا كنت كيوت جداً مقارنة بمن شتمني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء الخميسي بإطلالة غير متوقعة في مهرجان الجونة السينمائي

20 صورة لـ غادة عادل بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بالأورانج الشفاف.. هنا شيحة بـ اطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي