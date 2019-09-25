عيار 21 ارتفع 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب في مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر الجنيه الذهب



سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة

شهدتاليوم، الأربعاء 25 - 9 - 2019 في مصر، ارتفاعا في مستهل التعاملات، ووصلالأوسع انتشارًا إلى 694 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يلياستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عنالأربعاء 25 - 9 - 2019.وجاءت، الأربعاء 25 - 9 - 2019 على النحو التالي:سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 795 جنيها.وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 694 جنيها.كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 594 جنيها.بلغ سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها.ويتراوح متوسطوالدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك