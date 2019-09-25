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منوعات

خبيرة أممية: ظروف الإسكان في نيجيريا ضمن الأسوأ عالميا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:58 ص
نيجيريا
نيجيريا
أ ش أ
كشفت ليلانى فرحه خبيرة تابعة للأمم المتحدة عن معاناة نيجيريا من أزمة إسكان طاحنة مع معاناة البلاد من ظروف إسكان ضمن الأسوأ على مستوى العالم.

وقالت الخبيرة - في تصريح للصحفيين في العاصمة أبوجا في ختام زيارة استمرت 10 أيام للتحقيق في ظروف الإسكان في المدن النيجيرية - إن أكثر من ثلثي سكان نيجيريا يعيشون في مناطق فقيرة ويعانون من نقص الخدمات الأساسية ، مشيرة إلى أن البرامج القائمة لن تحقق أي نجاح يذكر في مواكبة الاحتياجات المطلوبة في القطاع.

وأضافت أن التجمعات السكانية العشوائية آخذة في التزايد حيث تعد الظروف غير إنسانية وربما تكون الأسوأ على شاهدتها طوال حياتها المهنية ،حيث يفتقد بعض هذه التجمعات المياه النقية والمراحيض وخدمات رفع القمامة ،كما يعانى الكثير منها من إمكانية التعرض لمخاطر صحية بسبب نمو البكتريا فى تجمعات المياه الراكدة فيها.

يذكر أن عدد سكان نيجيريا الذي يعد الأكبر في القارة الأفريقية من المتوقع أن يتضاعف إلى 400 مليون نسمة في منتصف القرن الحالي.

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