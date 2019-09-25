بالأرقام.. النتائج النهائية لـ الانتخابات الإسرائيلية

أعلنت الجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ22 ، والتي وارتفع فيها رصيد حزب الليكود إلى 32 مقعدا على حساب حزب "يهدوت هتوراة" الذي انخفض إلى7 مقاعد.



وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، تصبح النتائج على النحو التالي: "كحول لفان" 33 مقعدا والليكود 32 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة 13 مقعدا، وحزب شاس 9 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، وحزب "يمينا" 7 مقاعد، وكتلة العمل-الجسر 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد .



وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة ازرق ابيض جانتس و ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة علما ان كتلة احزاب اليمين بدون افيجدور ليبرمان"اسرائيل بيتنا"، حصلت على 55 مقعدا بينما كتلة الوسط واليسار حصدت 57 مقعدا.



ويأتي هذا التحديث وفقا لفرز الأصوات التي تنفذها اللجنة المركزية للنشر الرسمي والنهائي للنتائج اليوم، ووفقا لبيان اللجنة فإن التحديث جاء بعد "إجراءات التفتيش والمراقبة المتعمقة" التي أجريت في الأيام الأخيرة.



وذكرت لجنة الانتخابات انها وجدت أدلة حول التزويرات التي حصلت في مركز الاقتراع في عدة مدن عربية، موضحة أنه تم استبعاد بعض صناديق الاقتراع تمامًا وفي بعض الحالات كانت اللجنة الانتخابية قادرة على استبعاد الأصوات المزورة في الصناديق فقط.