دراسة: القطط ليست أقل وفاء من الكلاب

توصلت دراسة حديثة إلى أن القطط ليست أقل وفاء من الكلاب، على الرغم ما تبدو عليه القطط البالغة من ميل إلى العزلة والأنانية، فإن الباحثين أكدوا أن تلك أسطورة غير عادلة.





وقالت المشرفة على الدراسة، كريستين فيتالي، من جامعة ولاية أوريجون، إن "القطط عندما تشعر بعدم الأمان تميل إلى الهرب والاختباء أو العزلة والأنانية"، لافتة إلى أن القطط الصغيرة تسلك نفس سلوك الكلاب الصغيرة عندما يغادرها صاحبها فجأة.



