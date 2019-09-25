إسرائيل تمول داعش.. تصريحات نارية من روحاني

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل، بدعم تنظيم داعش في سوريا.



وقال روحاني في مقابلة لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن السلاح الذي يصادر من داعش، هو من صناعة إسرائيل، التي تقدم العلاج الطبي في مستشفياتها للجرحى من عناصر التنظيم.



وأضاف أنه لا يوجد مثيل للإرهاب الذي ارتكبته إسرائيل منذ قيامها، فهي التي تهضم حقوق الآخرين يوميا، في فلسطين ولبنان، وأخيرا في العراق وسوريا.



وحمل روحاني واشنطن المسؤولية عن الإرهاب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه إلى حيث وصلت الولايات المتحدة، هناك يوجد إرهاب.



وأعلن روحاني في نيويورك، أنه يتعين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب إعادة إرساء الثقة بين بلديهما قبل أي لقاء بينهما.



وقال روحاني ردًا على سؤال في المقابلة، عن إمكانية لقائه ترامب في نيويورك هذا الأسبوع قبل هذا الأمر علينا إيجاد مناخ من الثقة المتبادلة وترامب قوض هذه الثقة بقراره انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.



وأضاف في مقابلة التي أجرتها معه قناة تلفزيونية الأقرب إلى ترامب إذا كانت الحكومة الأمريكية تريد الحوار فعليها أن توفّر الظروف اللازمة لذلك.