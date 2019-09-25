هذا المرض السبب الأول للوفاة بكوريا الجنوبية

أظهر تقرير فى كوريا الجنوبية أن السرطان هو السبب الأول للوفاة بالبلاد، حيث توفى 79 ألفا و153 شخصا نتيجة للسرطان بنسبة 26.5 % من جميع حالات الوفاة .



وأفاد التقرير بأنه في عام 2018 بلغ إجمالي عدد الوفيات 298 ألفا و 820 شخصا بزيادة 4.7 عن العام السابق وهو أعلى معدل منذ عام 1983 عندما بدأت هيئة الإحصاء الكورية في تجميع بيانات عن الوفيات.



وجاءت أمراض القلب في المرتبة الثانية من حيث سبب الوفاة بالنسبة للكوريين الجنوبيين بنسبة 10.7 % تلتها الالتهاب الرئوي بنسبة 7.8 %.