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محافظات

لليوم الثانى .. انقطاع المياه عن 3 قرى بطوخ وسط استياء من المواطنين

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
سادت حالة استياء بين أهالى قرى "مشتهر والدير ونامول" بمركز طوخ بسبب انقطاع المياه لليوم الثاني على التوالي إثر حدوث عطل مفاجئ فى أحد الخطوط المغذية بها.

وأكد الأهالى أنهم يعانون الأمرين بسبب انقطاع المياه، مشيرين الى أنهم يلجأون إلى شراء المياه من الباعة ومحطات المياه الخارجية.

من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية انقطاع المياه عن بعض القرى في مركز طوخ، نتيجة عطل مفاجئ في أحد الخطوط المغذية لها.

وأشار مجاهد إلى أن العطل المفاجئ حدث في خط 700 ملليمتر بمركز طوخ، مشيرا إلى أن أعمال الإصلاح جارية على قدم وسائق لإعادة المياه للقرى.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب في القرى المتأثرة من الانقطاع، لحين إصلاح العطل، وعودة المياه.

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