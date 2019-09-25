السيسي يطالب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وخبراء: تنهى عزلة الخرطوم.. تمنح حرية الحركة لنظام الحكم الجديد.. خطوة للنهوض والتقدم الاقتصادي.. وتشجع على عودة الاستثمارات الأجنبية

قرني: دعوة السيسي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحمل بعدا تنمويا

أبو السعود: رفع السودان من قائمة الإرهاب يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية

دبلوماسي: رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمكنها من مواجهة التحديات

عاشت فترة من القحط والفقر المدقع نتيجة لعزلتها عن دول العالم، إنها دولة السودان الشقيق وذلك نظرا لسياسات رأس النظام السابق عمر البشير الذي وضع بلاده في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكن وبعد رحيله عن الحكم جاء الرئيس السيسي مطالبا برفع اسمها من القائمة أمام أكبر تجمع دولي في العالم وبالتحديد في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي رحب به عدد من المراقبين والمحللين الذين أكدوا أن تلك الدعوة ستساهم في مواجهة الخرطوم لجميع التحديات الداخلية والخارجية.وأشاد السفير محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 بشأن رفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث قال: "إن دعوة الرئيس السيسي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تأتي في التوقيت السليم والمناسب".وأكد السفير محمد المنيسي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير أعاد الأفراح ليس فقط للعلاقات السودانية المصرية وإنما لعلاقة السودان بكل دول العالم، لافتا إلى أن دعوة السيسي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستساهم النظام السوداني الجديد في التحرك خارجيا بحرية تامة.وبيًن مساعد وزير الخارجية الأسبق أن النظام الحاكم في السودان حاليًا يواجه العديد من التحديات والمشكلات على المستوى الإقليمي والدولي نتيجة لتصرفات نظام البشير، مشيرا إلى أن الإستجابة لدعوة الرئيس السيسي ستمكن السودانيين من التغلب على تلك المشكلات للارتقاء ببلادهم.وأكد الدكتور حازم أبو السعود، الباحث في الشأن الأفريقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للتحول الإيجابي الذى حدث في السودان، وبما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، تلبية لآمال شعبه، وأن يأخذ المكانة التى يستحقها ضمن الأسرة الدولية.وقال حازم أبو السعود، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مطالبة الرئيس السيسي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تأكيد على اضطلاع مصر بدور محورى كمدافع عن الحقوق لدولة عربية وأفريقية شقيقة وهي السودان وثقل الدور المصرى وتأثيره الدولي الكبير بالإضافة إلى متانة العلاقات المصرية السودانية والمصير المشترك الذى يربط دولتي مصب نهر النيل.وأوضح أن مصر ومن خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا لصالح أبناء الشعب السوداني، حيث تلعب مصر بكل مؤسساتها الرسمية وعلى المستوى الشعبي دورا كبيرا لدعم استقرار السودان، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية تلمس عن قرب حجم المعاناة الكبيرة التي دفعها الشعب السوداني جراء وضع الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب وما سببه ذلك من حصار اقتصادي أضر بالسودانيين.وبيًن أن السياسة الخارجية المصرية تجاه السودان الشقيق تعمل على تجميع كل الأطراف السودانية ورعاية الاتفاق بينهم، وساهمت بذلك في الانتقال بالعلاقة بين البلدين إلى آفاق أرحب، حيث عززت تطلعات الشعبين المصري والسوداني في التضامن والوحدة.بدوره، أثنى الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع اسم دولة السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن دعوة السيسي تأكيدا لاستكمال الموقف المصري الداعم للسودان باعتباره أحد مكملات النسيج المصري.وأوضح رمضان قرني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن دعوة الرئيس السيسي هي تأكيد على أن النظرة المصرية للدولة السودانية تعتمد على العلاقات الوثيقة بين الشعبين بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم، لافتا إلى أن تلك الدعوة تصب في جانب دعم عملية التنمية في البلاد، خاصة في ظل الاحتياج السوداني للشركاء الإقليميين والدوليين.وألمح خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات إلى أن دعوة الرئيس السيسي برفع اسم دولة السودان من قائمة الدول راعية الإرهاب يحمل بعدا تنمويا للنهوض بالدولة السودانية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص تقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين في جميع المحافل الدولية والإقليمية.واختتم الخبير في الشئون الأفريقية تصريحاته قائلا: "جاءت كلمة السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدا على الأجندة السياسية التي تنتهجها الدولة المصرية منذ وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم والتي تتمثل في مكافحة الإرهاب وتنمية شعوب القارة والحد من تغير المناخ".وكانت الحكومة الأمريكية أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب أن حكومة البشير آنذاك كانت ترعى الإرهاب، حيث أثرت هذه العقوبات على السودان بسبب حظر التعاملات البنكية ومنع التحويلات من وإلى السودان، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وتسبب فى أضرار بالغة فى قطاعات كثيرة وعلى رأسها الطيران والسكك الحديدية والنقل البحري والأدوية والبتروكيماويات.ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي، حيث تحمل مشاركة الرئيس هذه المرة دلالات هامة تأتي من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها السيسي في 10 فبراير 2019، وهو ما ضاعف من المسئولية التي يحملها الرئيس في هذه المشاركة، وهو ما اتضح بصورة جلية في كلمته والتي جاء في أهم بنودها رسالة مصر التي جاءت في شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام والعمل لصالح الإنسانية والتعاون والتفاهم المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى.