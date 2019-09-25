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أخبار العالم

لافروف يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية وزيارة بوتين للسعودية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقاء مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، اليوم الأربعاء على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما مع التركيز على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقبلة للمملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها -نقلته وكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية: "ناقش الوزيران القضايا ذات الأولوية في جدول الأعمال الروسي- السعودي مع التركيز على الزيارة المقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية".


جدير بالذكر أن العلاقات بين موسكو والرياض شهدت تطورا ملحوظا، خلال العامين الماضي والجاري، ويؤكد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في وقت سابق أنه من المقرر توقيع اتفاقيات بشأن عشرات المشاريع خلال زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

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