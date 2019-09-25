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منوعات

هجوم شرس على ناشطة سعودية لدعواتها بتعري المرأة.. وترد: حسد وغيرة من جمالي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:09 ص
هند القحطاني
هند القحطاني
عزة عاطف
بعض الأشخاص ليس لديهم أي تأثير يمكنهم إحداثه في المكان الذي ينتقلون إليه، بل بالعكس يبدأون في نهش ثقافتهم الأم بدلًا من نقلها إلى العالم، وينتهجون الثقافات الجديدة كأنهم مولودون بها.

حيث أثارت الناشطة السعودية «هند القحطاني» غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدعواتها الأخيرة لحرية المرأة في ارتداء ملابسها دون تقييد بثقافة، دين، أو عادات وتقاليد، قائلة "معروف ان المرأة تحب تتزين.. كل ما كبرت المناسبة فإن المرأة تلبس لبس سواريه يكشف أجزاء كبيرة من جسدها، لكن في مجتمعنا يحولون المرأة لشيطان ويفرضون عليها الاحتشام".

وقعت الكلمات كالصاعقة على المجتمع السعودي وعلى متابعيها من عرب ومسلمين، وتعرضت لهجوم شديد في التعليقات على الفيديو الذي نشرته على حسابها في "سناب شات"، لكن بدلًا من أن تتعامل مع الانتقاد برقي الدول الغربية التي تريد نسخها، قامت بوصف متابعاتها بالـ"حقودات" والـحسودات".

متباهية بجمالها وبأن منتقداتها تملؤهن "الغيرة من جمالها" وفقًا لصحيفة المرصد، قائلة "بتموتون ياحرام، غيرة، حقد، وحسد، ليش ياماما تحسديني وتغارين من جمالي"، "غيري من واحدة متفوقة عليكي بالدراسة، لا تخليني شماعة تعلقي عليها عقدك النفسية".

وتروج هند القحطاني لوجهة نظرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "النساء خلقن للزينة والميكب آب"، في إشارة منها إلى أن النساء في جميع دول العالم يحضرن المناسبات الكبرى بملابس مكشوفة ولا أحد يتحرش بهن في حين أن الرجل هو الذي يستر كل جسده، داعية الرجال إلى تغيير نظرتهم عن المرأة وإعطائها حرية ارتداء ما تريد دون النظر إلى جسدها.

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