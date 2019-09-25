المتهم بنشل المواطنين في بنها: شغلانة سهلة وفلوسها كتير

"اعمل إيه شغلانة سهلة وفلوسها كتير ومش متعبة" بهذه الكلمات بدا المتهم بارتكاب حوادث السرقة والنشل حديثه خلال التحقيقات التي أجريت معه.



وقال "سعد ص ي ب " 27 سنة عاطل أنه تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الهواتف المحمولة بموقف سيارات بنها بأسلوب النشل؛ مشيرا إلى أنه يستغل الزحمة فى المواصلات لممارسة نشاطه الاجرامى ونشل المواطنين وسرقة متعلقاتهم.



وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق والتحفظ على مواد مخدرة ضبطت بحوزته.



وكانت المعلومات للمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة بنها مفادها قيام المدعو سعد ص ي ب 27 سنة عاطل ومقيم كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، السابق اتهامها في 3 قضايا "سرقة، مخدرات" ممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب النشل في مواقف السيارات.



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم حال تواجده بموقف سيارات بنها العمومي دائرة المركز، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 10 جرام ومبلغ مالي 700 جنيه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.



وبمناقشة المتهم أقر بارتكاب عدة وقائع سرقات هاتف محمول، تم بإرشاد المتهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليهم تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.