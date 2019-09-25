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فن

أنت لا تعرف التاريخ.. شريف منير يرد على حملات هدم مصر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
شريف منير
شريف منير
رنا اشرف
نشر الفنان شريف منير عبر موقع التواصل الاجتماعى، إنستجرام صورة جديدة تحمل رسالة فى حب مصر وتاريخها.

وكان محتوى الصورة كالآتى" الأستاذ: أين تقع مصر؟
التلميذ: مصر لا تقع
الأستاذ: أنت لا تعرف الجغرافيا
التلميذ: وأنت لا تعرف التاريخ"

وجاءت تعليقات متابعيه كالاتى: "بأمر لله لا تقع. ربنا يحفظ مصر. واهلها يااااارب" " مصر قويه ان شاء الله بشعبها وجيشها فقط." "مصر عمرها ما هتقع ابدا ربنا حفظها".

كان شريف منير قد شارك كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته كل من أحمد عز وهند صبري.

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