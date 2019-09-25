تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الهندية وسط البلاد



وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أن الطائرة تحطمت أثناء قيامها بمهمة روتينية .. مشيرة إلى أن قائد الطائرة قد نجا من الحادث هو ومساعده .. مشيرة إلى أن القوات الجوية الهندية أمرت بفتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تحطمت طائرة تدريب من طراز (ميج 21) تابعة للقوات الجوية الهندية، اليوم الأربعاء، بالقرب من قاعدة قاليور الجوية في ولاية (ماديا براديش) الواقعة وسط البلاد.