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مرأة

ضعى البطاطا على بشرتك وشاهدى ماذا يحدث؟

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:24 م
ضعى البطاطا على بشرتك
ضعى البطاطا على بشرتك وشاهدى ماذا يحدث ؟
أسماء عبد الحفيظ
تتفنن أغلب الفتيات والسيدات فى عمل أفضل الماسكات للبشرة، للحصول على بشرة خالية من الشوائب، ولمنحهن جمالا طبيعيا بدون مكياج، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك وضع البطاطا على وجهك وشاهدى النتيجة.

وفقا لما نشره موقع "بريت سيد"، فإن البطاطا غنية بإنزيمات الكاتيكولاز التى تساعد على تفتيح لون بشرتك بشكل طبيعي، لذا فإن الاستخدام اليومي للبطاطا سيخفف سواد الجلد ويساعد على التخلص من المناطق المظلمة.

طريقة الاستعمال

عليكِ بسلق البطاطا وهرسها جيدا ببعض نقاط الحليب، واتركيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء، كما يمكنك أيضًا فرك المرفقين والركبتين بقطع البطاطس إلى شرائح لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة ثم غسلها.

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