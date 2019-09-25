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رياضة

الغيابات تضرب الشباب السعودي قبل مواجهة الاتحاد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يعيش الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني للشباب السعودي حالة من الارتباك والقلق بسبب كثرة الإصابات في صفوف فريقه قبل مواجهة الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وهناك 4 غيابات مؤثرة داخل صفوف الفريق، من ضمنها الثنائي أحمد شراحيلي مدافع الفريق، وحارس الشباب فاروق بن مصطفى، حيث تعرضا للإصابة خلال مواجهة الشباب الأخيرة أمام ضمك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

كما غاب صوماليا وحسن معاذ عن تدريبات الفريق بداعي الإصابة، بينما يخضع التونسي فاروق بن مصطفى حارس الفريق، إلى اختبارات بدنية وفنية لتأكيد جاهزيته لمواجهة الاتحاد من عدمها.

ومن المقرر أن يستضيف الشباب السعودي نظيره الاتحاد يوم الجمعة المقبل الموافق 27 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز السابع في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، بينما الأتحاد السعودي في المركز 14 برصيد 3 نقاط فقط.

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