محطات في رحلة خاطف الطائرة المصرية بقبرص.. 3 سنوات تنتهي بالسجن المؤبد

أسدلت محكمة جنايات قضت محكمة جنايات إسكندرية، الستار على قضية محاكمة المتهم بخطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب إلى قبرص حيث تم الحكم بالسجن المؤبد على المتهم.



3 سنوات مرت علي الواقعة والتي ترجع أحداثها إلى 29 مارس 2016 عندما اختطف سيف الدين مصطفي الطائرة التي تحمل رقم 181 طيران داخلي والتي كان على متنها نحو 56 راكبا، مداعيا ارتدائه حزام ناسف وهدد بنسف الطائرة وتفجيرها حيث أجبر قائد الطائرة علي تغيير مسار الطائرة إلى قبرص.



كانت الطائرة في اتجاهها من مطار برج العرب الدولي إلى القاهرة، وأجبر خاطف الطائرة المصرية طاقم الطائرة بالهبوط في في مطار لارنكا بالعاصمة القبرصية، اعقبها الإفراج عن كافة الركاب وتسليم المتهم نفسه للسلطات القبرصية.



وعلى مدار 6 أشهر أجريت الاتصالات بين مصر وقبرص لتسليم المتهم بخطف الطائرة المصرية لمحاكمته أمام القضاء المصرى حيث طلب الإنتربول المصري تسليم المتهم والذى وصل في أغسطس 2018 الي مطار القاهرة لمثوله للتحقيق أمام القضاء المصرى .



وحدّدت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الإسكندرية، 27 يناير الماضي موعدًا لبدء أولى جلسات محاكمة خاطف الطائرة المصرية، حيث وجهت النيابة للمتهم تهم الاستيلاء بالتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيل سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبس ركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابي.



شهور من تأجيل المحاكمة جاءت لأسباب عديدة ومنها لعدم حضور الدفاع ومرة أخرى لعدم حضور المتهم من محبسه وانتهت المحاكمات أمس الثلاثاء حيث قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم ، بالسجن المؤبد بحق خاطف الطائرة المصرية بمطار برج العرب، والتوجه بها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.

