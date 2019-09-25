التنمية المحلية تطالب المحافظين بتقارير عن المباني التي تم طلاؤها بالمحافظات



وقالت إن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن .



وأوضحت أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يتضمن ضمن شروطه أيضًا ضرورة طلاء ودهان واجهات العقارات المخالفة كاملة التشطيب قبل التصالح.

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بمدن وعواصم المحافظات.وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة موافاتها بتقرير يتضمن إجمالى أعداد المبانى التى تم طلاؤها بمدن المحافظات والمناطق التى تم نهوها، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.وقالت الوزارة ، إنه سيتم عرض تلك التقارير فى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة ، لافتة إلى أهمية الإستمرار فى تنفيذ القرارات السابق صدورها بعدم إدخال أي مرافق لأي عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها بالطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى ولذلك لحين تشطيب جميع الواجهات على أن يكون دهان الواجهات بلون واحد لكل المبانى.كما طالبت بأن يقوم المختصون بالمحافظات بتحديد الألوان المناسبة لكل ( مدينة – حى – منطقة ) بما يساعد فى تحسين الصورة البصرية وإبراز الهوية العمرانية والطابع المعمارى ، مع ضرورة المتابعة الميدانية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع.وأشادت بالمبانى والعقارات التى تم تنفيذ القرار والتشطيب الجماعى لواجهاتها بما كان له بالغ الآثر فى إظهار الشكل الجمالى وتحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية لمناطق كثيرة بالمحافظات.وشددت الوزارة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية فى هذا الشأن ومساعدة المواطنين فى عملية التنفيذ بما يساعد فى تحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة فى إظهار الصورة الجمالية والحضارية لكل المدن بدلًا من الطوب الأحمر الذى يغطى واجهات المنازل بصورة غير حضارية.وأشارت إلى أن المحافظات تراعى فى تنفيذ ذلك التوجيه الأماكن الآثرية والمعمارية التى تتمتع بطبيعة خاصة ، مشيرة إلى ضرورة مساندة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لذلك التوجه من الدولة والقيادة السياسية وحث وتحفيز المواطنين لتنفيذ القرار والاستفادة من تجربة عدد من المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة ، وما شهدته فى منطقة القاهرة الخديوية وإعادتها لسابق عهدها فيما يخص واجهات المبانى والعمارات فيها ، بالإضافة إلى تجربة سابقة لمحافظة الجيزة فى توحيد لون عقارات ومبانى بعض شوارعها الرئيسية فى السنوات الأخيرة.وجددت التأكيد على أن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذي وجه به الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات مجلس المحافظين بتشطيب و طلاء واجهات المنازل في المحافظات يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ .