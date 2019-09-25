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أخبار العالم

تفاصيل مروعة حول تعذيب ضابط بحرية فنزويلي متهم بالتخطيط لاغتيال مادورو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
مادورو
مادورو
محمد علي
حكمت محكمة في كراكاس على جنديين فنزويليين بالسجن لمدة 6 سنوات، بعدما إدانتهما بالتسبب في وفاة ضابط بحرية، أثناء اعتقاله بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وضابط البحرية الذي قتل نتيجة الاعتقال التعسفي، أوصل الجنديين اسانيو تاراسيو والسرجنت استيبان زاراتي ليدانا أمام محكمة مدنية في كراكاس، حكمت على كل منهما بالسجن 6 سنوات و8 أشهر بتهمة القتل، وفق المحامي الونسو ميدينا روا.

وعبر روا محامي ضابط البحرية المتوفي، رافايل اكوستا، عن الخيبة من قرار الحكم لأن القاضي استبعد العقوبة الأساسية عن التعذيب الذي تعرض له الضابط من قبل العسكريين المتهمين، والتي تقضي بالسجن بما يتراوح بين 15 و25 عاما، طبقا للقانون الجنائي.

وكان اكوستا ضمن مجموعة من 13 شخصا تم اعتقالهم لدورهم المفترض في "انقلاب" فاشل ضد الرئيس مادورو، حاولت الحكومة أن تربطه بزعيم المعارضة خوان جوايدو.

وقالت حكومة مادورو إن الانقلاب المفترض كان من المقرر أن يُنفذ في 23 و24 يونيو الماضي بهدف اغتيال الرئيس وعدد من المسؤولين الكبار.

وتم توقيف اكوستا في 21 يونيو، ولم يعرف مكان وجوده حتى مثوله أمام محكمة عسكرية بعد أسبوع.

وعبرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، عن "الصدمة" لوفاة الضابط اكوستا، ما يدعم رأي الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية بشأن احتمال تعرضه للتعذيب.

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