وفاة راكب مصرى في مطار القاهرة فور وصوله من الكويت

شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة راكب مصري الجنسية فور وصوله من الكويت، على متن الرحلة القادمة من هناك، إثر تعرضه لأزمة صحية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى البكري وإبلاغ أسرته.





قالت مصادر بمطار القاهرة، إن برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد طائرة النيل القادمة من الكويت رحلة رقم 162، بتعرض راكب لأزمة صحية مفاجئة أثناء الرحلة ، يدعى "محمد .ا.ا" 64 عاما.



