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أخبار البلد

وفاة راكب مصرى في مطار القاهرة فور وصوله من الكويت

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة راكب مصري الجنسية فور وصوله من الكويت، على متن الرحلة القادمة من هناك، إثر تعرضه لأزمة صحية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى البكري وإبلاغ أسرته.

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد طائرة النيل القادمة من الكويت رحلة رقم 162، بتعرض راكب لأزمة صحية مفاجئة أثناء الرحلة ، يدعى "محمد .ا.ا" 64 عاما.

أمر الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحى بتجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط علي موقع 21، تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بمطار القاهرة، وبالكشف على الراكب تبين أنه فارق الحياة، تم نقل جثمان الراكب إلى مستشفى البكرى وإبلاغ أسرته.

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