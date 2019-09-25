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مصر صحيت خلاص .. أبو العينين: ما حدث في 2011 لن يتكرر مرة أخرى .. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
رجل الأعمال المصري
رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين
ندى فتح الله
أجرت الإعلامية رشا مجدي حوارًا مع رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، لمساندة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته لأعمال الجمعية العامة الـ 74 للأمم المتحدة.

وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، إن من يحاولون تشويه صورة مصر فشله، ويلجأون للفبركة نظرًا لأنهم لا يمتلكون حقائق لإذاعتها وكشفها.

ونوه رجل الأعمال محمد أبو العينين أن هؤلاء الفشلة يحاولون التأثير على الرأي العام، ولكن الشعب المصري يقظ وواعِ جيدًا، وفهم الدسائس والمحاولات اليائسة لهؤلاء الخونة ممن يريدون تدمير مصر.

وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن ما حدث عام 2011 لن يتكرر مرة أخرى، قائلًا: "مصر صحيت خلاص، كل واحد في مصر وطني هيقف يقول أنا ابن مصر، ومش هيسيب حد يتلاعب بالبلاد".

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