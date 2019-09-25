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محافظات

3.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه العرب بالبحر الأحمر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
3.5 مليون جنيه لإحلال
3.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه العرب بالبحر الأحمر
إبراهيم جادالله
أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر أنه يجرى العمل الآن على إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة العرب بتكلفة تقديرية 3 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك لتحسين كميات ضخ المياه ولتأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها لأهالي المنطقة. 

وأشار رئيس شركة مياه البحر الأحمر إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عمليات الإحــلال والتجـــديد لبعض شبكــات المياه بعدة مناطق، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة المياه التى تصل للمواطن. 

وأكد يحيى صديق قيام الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.
3.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه العرب بالبحر الأحمر
3.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه العرب بالبحر الأحمر
3.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه العرب بالبحر الأحمر

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