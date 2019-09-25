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السحر ينقلب على الساحر .. رسالة شديدة اللهجة من أبو العينين للخونة .. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:29 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
ندى فتح الله
أجرت الإعلامية رشا مجدي حوارًا مع رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، لمساندة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 74 للأمم المتحدة.

وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين: إن الدولة المصرية بها قانون لتجريم وعقوبة ما يحدث على المواقع الإلكترونية من استهداف الدولة والقادة ورجال الأعمال والمواطنين، ولكن معظم الاستهدافات تكون من الخارج.

وتابع أبو العينين أن هناك قانونا دوليا يحكم تلك العملية سالفة الذكر، ولكن الأساس في الوقت الحالي هو وعي الشعب واستقباله للرسائل التي تستهدفه وتستهدف وطنه وقادته.

وأكد أبو العينين أن كل المحاولات السابقة للفبركة والكذب على الشعب المصري فشلت، قائلًا: "اتفضحوا، والساحر اللي بيقوم بالسحر بينقلب عليه".

واستكمل رجل الأعمال محمد أبو العينين حديثه قائلًا: "وش المذيع اللي بيذيع أي حاجة باين عليه إنه كداب، وإنه معندوش يقين فيما يقوله، والشعب أصبح قادرًا على قراءة الوجوه".

ووجه رجل الأعمال محمد أبو العينين حديثه للخونة قائلا: "إنت فاكر إنك جدع عشان بتاخد شوية دولارات دي خيانة، ربنا مش هيباركلك فيها، وهتقعد لك بخسارة في صحتك وأولادك ومالك وعافيتك، أنت إيه منفعتك في الشر والمفروض منفعتك إن بلدك تبقى كبيرة ومتقدمة، ومتوقفش المسيرة إلا إذا كنت حاقدا ومرتشيا".

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