مغامر يجد نفسه في مواجهة مع قرش أبيض عملاق.. شاهد ما حدث

أنقذت العناية الإلهية شابًا في الثلاثين من عمره من موت محقق، بعد أن تعرض لموقف مروع كان من الممكن أن يودي بحياته أثناء قيامه بممارسة رياضة التزلج على الماء، وجاء ذلك بعد أن وجد نفسه في مواجهة مفاجئة مع "قرش أبيض عملاق".





وسلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على الواقعة، موضحة أن "ديفون زيمرمان" كان يمارس رياضته المفضلة قبالة شاطئ "ناوسيت" بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، وقد اعتقد في لحظة أنه لمح "عجل البحر" يظهر على سطح المياه على مقربة منه، وعندما نظر حوله لبيان ماهية الكائن البحري الذي ظهر فجأة، اكتشف أنه في مواجهة القرش الأبيض الضخم، ولم يكن قد مضى وقت طويل على وجوده في الماء آنذاك.





وعلى الفور أصيب بحالة من الذعر لدرجة أنه تجمد من الخوف، ولم يجد أمامه أي حل سوى رفع قدميه من المياه.





الجدير بالذكر أن مصورًا يدعى "جو مولت" تمكن من التقاط صورة توثق ذلك الموقف المرعب بالصدفة أثناء تواجده على الشاطئ، وكذلك قام المصور بتحذير الشاب من القرش، وطلب منه أن يسبح سريعًا إلى الشاطئ، ولحسن الحظ فقد تمكن من القيام بذلك فعلًا دون أن يصاب بأذى.





وانتشرت اللقطة التي ترصد ذلك الموقف بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.