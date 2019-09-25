ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مغامر يجد نفسه في مواجهة مع قرش أبيض عملاق.. شاهد ما حدث

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
قسم المنوعات
أنقذت العناية الإلهية شابًا في الثلاثين من عمره من موت محقق، بعد أن تعرض لموقف مروع كان من الممكن أن يودي بحياته أثناء قيامه بممارسة رياضة التزلج على الماء، وجاء ذلك بعد أن وجد نفسه في مواجهة مفاجئة مع "قرش أبيض عملاق".

وسلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على الواقعة، موضحة أن "ديفون زيمرمان" كان يمارس رياضته المفضلة قبالة شاطئ "ناوسيت" بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، وقد اعتقد في لحظة أنه لمح "عجل البحر" يظهر على سطح المياه على مقربة منه، وعندما نظر حوله لبيان ماهية الكائن البحري الذي ظهر فجأة، اكتشف أنه في مواجهة القرش الأبيض الضخم، ولم يكن قد مضى وقت طويل على وجوده في الماء آنذاك.

وعلى الفور أصيب بحالة من الذعر لدرجة أنه تجمد من الخوف، ولم يجد أمامه أي حل سوى رفع قدميه من المياه.

الجدير بالذكر أن مصورًا يدعى "جو مولت" تمكن من التقاط صورة توثق ذلك الموقف المرعب بالصدفة أثناء تواجده على الشاطئ، وكذلك قام المصور بتحذير الشاب من القرش، وطلب منه أن يسبح سريعًا إلى الشاطئ، ولحسن الحظ فقد تمكن من القيام بذلك فعلًا دون أن يصاب بأذى.

وانتشرت اللقطة التي ترصد ذلك الموقف بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

مغامر يجد نفسه في مواجهة مع قرش أبيض عملاق.. شاهد ما حدث

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرش أبيض عملاق يرعب عائلة فى عرض البحر.. فيديو

لحظات مفجعة.. قرش أبيض عملاق يضرب قارب صيادين ويلتهم أكبر حيوان في العالم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يسأل طلاب kg بالمحروسة: حضرتم كام يوم في المدرسة

رمونى زي الكلب.. داعشى يكشف كيف تخلى التنظيم الإرهابي عنه.. فيديو

الأهلي يفقد ثلاثة لاعبين في قمة الزمالك

هاني دانيال: محمد صلاح لا يحتاج مجاملة للفوز بجائزة الأفضل بالعالم.. تفاصيل

خلوا بالكم.. أبو العينين: صدى البلد بتذيع الحقائق مش الفبركة .. فيديو

إسرائيل تعتقل وزيرا من منزله .. داهمت بيته وفتشته فجرا.. صور

خلوا بالكم.. أبو العينين: صدى البلد بتذيع الحقائق مش الفبركة .. فيديو

أمر عاجل من مرتضى منصور لـ اوباما بسبب كهربا.. تعرف عليه

أخبار الرياضة .. مرتضى يتحدى الجبلاية ويفتح النار على جنش والخطيب.. ومفاجأة جديدة في خماسية صن داونز والأهلي.. وإكرامي يدافع عن هذا المدرب

بعد خناقة الجونة.. حقيقة طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته

20 صورة لـ غادة عادل بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

البيطريين تحذر من شراء لحوم بقيمة 50 جنيها للكيلو

فضيحة جديدة للإخوان.. تمكنوا من الدخول للمجتمع الأمريكي للدفاع عن الشواذ.. فيديو

لقاء الخميسي بإطلالة غير متوقعة في مهرجان الجونة السينمائي

مصرية تنهمر في البكاء أمام الأمم المتحدة وتوجه رسالة للرئيس السيسي.. شاهد

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن تأجيل مباراة جينيرسيون فوت بأبطال أفريقيا

رد ناري من مرتضى منصور على شكوى الأهلي ضده في اتحاد الكرة

بالأورانج الشفاف.. هنا شيحة بـ اطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يسأل طلاب kg بالمحروسة: حضرتم كام يوم في المدرسة

إسرائيل تعتقل وزيرا من منزله .. داهمت بيته وفتشته فجرا.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى دخول شادية عالم الفن.. أسرار انفصالها عن عماد حمدى وصلاح ذو الفقار وظلم نجيب محفوظ لها .. وكواليس اعتزالها ومأساة عاشتها أثناء ريا وسكينة