مستواك أعلى.. جمهور عمرو دياب يهاجم محمد علي بـ هاشتاج #الا_ الهضبة

تصدر هاشتاج #الا_الهضبة لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بعد هجوم المقاول الهارب محمد علي، على النجم عمرو دياب، حيث دشن محبو الهضبة هذا الهاشتاج دفاعا عنه لعدم سماحهم بالتطاول على نجم من أهم نجوم الأغنية العربية.



وطال اللسان السليط لـ محمد علي، الهارب إلى إسبانيا، شخصيات فنية مصرية، وسعودية، أبرزهم الفنان محمد هنيدي، والفنان عمرو دياب، وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق ومالك نادي ألميريا الحالي.



وجاءت التغريدات: "عمرو دياب محترم وفي حاله"، وأيضا: "إنت نجم يا عمرو ومستواك أعلى من الناس دي".



ووجه علي السباب لهنيدي ودياب، بسبب توقيعهما على عقود عمل لإقامة حفلات في الممكلة العربية السعودية، فيما قال إن "تركي آل الشيخ تحكم في مصر بأمواله وفي أندية الأهلي والزمالك"، وفقا لقوله.

