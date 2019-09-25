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منوعات

شاهد.. أغرب فعل يقوم به مسافر على الطائرة بأوراق الكوتشينة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
مريم صليب
نشرت إحدى المسافرات عبر حسابها على "تويتر" سؤال: "ما أغرب موقف تعرضت له على متن طائرة؟ أظن ليس أسوأ من ذلك الموقف الذي تعرضت له".

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة جين روت عبر حسابها على "تويتر"، أثناء رحلتها الجوية شاهدت أغرب موقف في حياتها من أحد المسافرين الذي كان يحاول تجفيف أوراق الكوتشينة.

لم يستوعب المسافرون ما حدث وظنوا أنها مزحة، إلا أن ذلك المسافر الغريب قام بتجفيف أوراق الكوتشينة كلها عن طريق مكثف الهواء أعلى مقعده.

أمضى المسافر 45 دقيقة يجفف الأوراق طيلة الرحلة الجوية، لذلك انتشرت بين المسافرين علامات الاستفهام حول ما يقوم به، رغم أنه لم يؤذ أي شخص، إلا أن الضوء كان مسلطا عليه طيلة الرحلة.















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