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اقتصاد

رويترز: أرامكو تطلب قرضا تمويليا لمشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
رويترز
قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وصرح أحد المصدرين أن طلب شركة النفط المملوكة للحكومة لمقترحات أُرسل هذا الأسبوع.

وتابع المصدران إنه لم يتضح على الفور من طلب المقترحات الطبيعة المحددة للمشاريع التي ستُستخدم فيها تلك الأموال.

وأُرسل الطلب إلى البنوك بعد بضعة أيام من الهجوم في 14 سبتمبر على منشأتين كبيرتين مما سبب اندلاع حرائق وأضرار أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من أكبر مصدر للخام في العالم بواقع النصف، عبر وقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.

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