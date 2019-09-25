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رياضة

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والتشيكل المتوقع

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:02 م
ريال مدريد
ريال مدريد
نور عادل
يعد عشاق الكرة على موعد مع مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا في الدوري الاسباني اليوم الاربعاء، يقدم لكم "صدى البلد" خدمة بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد اوساسونا في الدوري الاسباني، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة أحداثا مثيرة بين ريال مدريد وأوساسونا، و يستطيع زوارنا مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا في الدوري الاسباني بث مباشر عبر الرابط المرفق في الخبر.

موعد مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا اليوم الاربعاء في تمام الساعة التاسعة والتي من المقرر ان تقام باستاد سانتياجو برنابيو في اطار الجولة السادسة من عمر الدوري الاسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اوساسونا

من المنتظر ان تنقل مباراة  ريال مدريد وأوساسونا عبر beIN SPORTS HD 3 حيث ان المجموعة القطرية هي الحاصلة على حقوق البث الحصري للدوري الاسباني في الشرق الأوسط

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد اوساسونا

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا:

حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: أودريوزولا، فاران، راموس، ناتشو.
خط الوسط: كاسيميرو، كروس، خاميس رودريجيز.
خط الهجوم: هازارد، بنزيما، جاريث بيل.

ومن جانبه عبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن إحباطه من قائمة إصابات طويلة في فريقه هذا الموسم بعد الإعلان عن غياب المدافع فيرلان ميندي عن مواجهة ريال مدريد ضد اوساسونا.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا: يضايقني هذا الأمر كثيرا لاني لا أرغب في إصابة اللاعبين. لكن الاصابات جزء من عالم كرة القدم ولا تقلقني، غياب فيرلان يضايقني لانه يلعب جيدا وينسجم معنا. سنتحلى بالصبر ولن نتعجل عودته.

وألمح زيدان، الذي خسر أيضا جهود المهاجم ماركو أسينسيو لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة، إلى احتمال تعافي ثنائي خط الوسط لوكا مودريتش وإيسكو بعد أن غابا عن آخر أربع مباريات للفريق في الدوري.

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