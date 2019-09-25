بفستان أزرق مكشوف الأكتاف.. دانا حمدان تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وحرصت دانا فى اطلالتها على الظهور بفستان أرزق مطرز طويل مكشوف من الأكتاف ،وتركت شعرها الأسود مندسل على الأكتاف، وأبرز الفستان قوامها ورشاقاتها وانوثتها الجذابة التي نالت إعجاب جمهورها .



وأكملت دانا إطلالتها بوضع لمسات بسيطة من المكياج الهادئ ،وأنتلعت فى قدميها حذاء ذات الكعب العالى ،وأكتفت بأرتداء قراط بسيط من الاكسسوار.





يذكر أن آخر أعمال النجمة دانا حمدان مسلسل الطوفان، تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة.