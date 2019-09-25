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أخبار العالم

بعد 15 اتهاما .. تخفيف الحكم على أول جاسوس أمريكي لصالح الصين

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
أمريكا تحكم على العميل
أمريكا تحكم على العميل الخائن
محمد علي
حكمت محكمة أمريكية بالسجن عشر سنوات على موظف تجسس لصالح الصين، مستغلًا موقعه في المخابرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، وفق ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية.

واعترف رون روكويل هانسن، المدان بجريمة التجسس لصالح الصين، بذنبه الكبير، لكن كان الحكم عليه مخففًا بالسجن لمدة 10 سنوات. 

وقالت وزارة العدل الأمريكية: "إن الموظف السابق في دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية الذي اعترف بمحاولته تسليم معلومات حول نظام الدفاع الوطني الأمريكي للصين سيحبس خلال السنوات الـ10 المقبلة في سجن فدرالي".

وأضافت الوزارة، أن الحكم أصدرته أمس الثلاثاء محكمة مدينة سولت لايك سيتي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقا بأن هانسن تم احتجازه في يونيو من العام الماضي، ووجهت النيابة العامة إليه 15 اتهاما. وبالإضافة إلى التهمة بمحاولة جمع أو تسليم المعلومات السرية للدولة الأجنبية يواجه هانسن تهما بتهريب الأموال والاستيراد غير الشرعي للبضائع إلى الأراضي الأمريكية.



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