التضامن: تفعيل النشاط الثقافي لأطفال دور الرعاية.. صور

استكملت دور رعاية الأيتام بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، أنشطتها الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، من خلال فعاليات "بينا ثقافة"، حيث قام ٥٠ ابنا وابنة تابعين لدور الفتح والفسطاط والهدي الإسلامي، بزيارة الحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب، كما قام شباب المبادرة بزيارة الابناء بمؤسسة عين شمس للدفاع الاجتماعي، حيث قام الاطفال بتنفيذ العديد من الأنشطة لتنمية مهاراتهم وعروض فنون تشكيلية وعروض تمثيلية و استعراضية و غنائية مقدمة من فريق ذوى الإعاقة



وصرحت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بأن برنامج "بينا ثقافة" يعمل على الارتقاء بالجوانب الثقافية لدى الأبناء بدور الايتام واكتشاف المواهب بما يعمل على تنمية وتعزيز الجوانب الفنية لديهم و تنمية وعى الأبناء وخلق جيلًا واعيًا ينشأ على الانتماء للوطن ، وأضافت أنها إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى والتي تتم بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة.



كما أشارت الألفى إلى أهمية تلك الأنشطة في بناء شخصية الطفل وتلبية احتياجاته المعرفية والنفسية وحصوله على حقه في المشاركة في مظاهر الحياة العامة، لذا كان السعي لتنفيذ هذه الأنشطة الثقافية لتكون أحد الخطوات الداعمة في دمج الاطفال من دور الرعاية بالمجتمع.



وتعد "مبادرة بينا " إحدى المبادرات التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB عام ٢٠١٥ للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دور المراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وادارة الموارد القائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور.