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فن

تتجوزيني؟ أحد متابعي سارة الشامي يفاجئها على إنستجرام

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:39 ص
سارة الشامي
سارة الشامي
القسم الميداني
نشرت اليوم الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها في أحدث إطلالاتها. 

وظهرت سارة في الصوره ترتدي بنطلونا أسود وسويت شيرت اسود وتتزين كاعادتها بأحمر الشفاه الجذاب. 

وعلقت سارة على الصورة قائلا: 

"Find your wild"

وجاءت التعليقات على الصوره كالآتي: 

"يا حياتي علي القمر"

"تتجوزيني؟"

" ايه الجماال ده بس"

"ماشاء الله ربنا يحرسك"


يذكر أن سارة الشامى تشارك في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي خولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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