القمامة تحاصر ترعة الري فى بهواش بالمنوفية.. والأهالي: نحتاج لحل نهائي

تعاني قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية من تراكم القمامة والمخلفات في الترعة المارة بوسط القرية والمسئولة عن ري معظم الأراضي الزراعية بالقرية والتي تمر من أمام منازل كثيرة بالقرية مما يؤدي لانتشار الأمراض بين الأهالي.



وقال حمدي الضو أحد أبناء القرية : نعاني إهمالا جسيما من المسئولين عن الري بقري المركز فالترعة الرئيسية المارة بوسط القرية تحيطها القمامة من الجانبين وتراكمات القمامة تملؤها والحيوانات النافقة والمخلفات وتراكمات القمامة تملأ قاع الترعة مما يجعلها تسير مع المياه أثناء الري الي الاراضي الزراعيه فتصاب بالعفن وتصيب المحاصيل الزراعية بالدمور وتقلل الإنتاجية وتصيب العاملين في الأراضي الزراعية بالأمراض والأوبئة.



وأكد محمد دراز : مشكلة القمامة بالترعة مشكلة أزلية ومنذ قديم الزمن ونحن نطرق أبواب المسؤولين لحل هذه المشاكل لإنقاذ الاراضي الزراعيه والفلاحين من الأمراض وانقاذ المحاصيل من الهلاك وقلة الإنتاج ولكن دون فائدة أو جدوي مما يضطر الأهالي كل فترة لاستئجار بعض المعدات الزراعية كل فترة لتنظيف قاع الترعة وجانبيها للمحافظة علي أراضيهم و محاصيلهم الزراعية ولكن ماهي الا أيام قليلة وتعود القمامة تحاصر الترعة مرة أخري.



وتابع امام خالد أحد المزارعين بالقرية قائلا: لن تحل هذه المشكلة المؤرقة لاهالي القرية جميعا الا بحل جذري ونهائي وليس تسكين للمشكلة والحل الوحيد لهذه المشكل تركيب شبك حديدي لمصدر المياه للقرية خارج حدود القرية تماما لمنع مرور القمامة والحيوانات النافقة والمخلفات الي الترعة ووقوفها فيها حيث أن الترعة تعتبر اخر خط المياه فيرسو بها جميع القمامة والمخلفات وتركيب الشبكات الحديدية يمنع هذه القمامة من الدخول المجري المائي بالقرية وخلال كل فترة يقوم يقوم المسؤولين برفع هذه القمامة لمقلب القمامة بواسطة المعدات واللوادر التابعة للرئيس والوحدة المحلية .