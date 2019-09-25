أكاديمية البحث العلمي عضوا في الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل

أعلنت الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل انضمام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر رسميا لعضوية الشبكة بكامل الامتيازات لهذه العضوية بما في ذلك امكانية استقبال جامعات الطفل في أوروبا لبعض تلاميذ جامعة الطفل المصرية وتبادل الخبرات والزيارات.



وأعرب الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية ، فى تصريح اليوم ، عن سعادته بإنضمام الأكاديمية كعضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل، مؤكدا أن انضمام مصر للشبكة يؤكد جودة برامج ومبادرات الأكاديمية وقدرتها على التواجد بقوة على المستوى الدولي.



واشار الى أن برنامج جامعة الطفل أطلقته الأكاديمية فى عام 2015 وتتبناه كمشروع قومى فى مجال التعليم الابداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين والموهوبين فى مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد آليات الأكاديمية فى نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار واحتضان المواهب العلمية.



وأضاف أنه يشارك في تنفيذ البرنامج 39 جامعة مصرية، ووصل عدد التلاميذ المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من ١٦٥٠٠ تلميذ بإجمالي دعم ٥ر١٦ مليون جنيه.



من جانبها، أكدت الدكتورة جينا الفقى، مديرة برنامج جامعة الطفل أن برنامج جامعة الطفل من أكبر برامج التعليم الإبداعي على المستوى القومى التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي لجميع التلاميذ بالمجان طبقا لمناهج علمية طبقا للمعايير الدولية وتناسب كل فئة عمرية وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والمراكز البحثية، خاصة بعدما لاقى قبولا مجتمعيا غير مسبوق حيث يتقدم له الألاف سنويا.



ولفتت الى أن القبول فى برنامج جامعة الطفل بأولوية التسجيل، ويتم غلق الموقع بعد حوالى نصف ساعة فقط من فتح باب التقدم حيث نصل إلى أضعاف العدد المطلوب خلال أول ربع ساعة من الأطفال، وهو ما يعكس جودة المحتوى التعليمى والطرق التفاعلية المبتكرة في التعليم ودقة التنفيذ.

