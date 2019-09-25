كذب فاضح.. لؤى الخطيب: قدمت برنامج لمبة للرد على الشائعات..فيديو

قال لؤي الخطيب: إنه اتجه لتقديم برنامج " لمبة" على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى ان البرنامج يهدف للرد على الشائعات، موضحًا أن البرنامج بدأ فى فبراير 2019.



وأضاف لؤي الخطيب، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن البرنامج يعتمد على المعلومة لمواجهة الكذب والشائعات، مشيرًا إلى أنه كان يقدم المعلومة ببعض التفاصيل لكى يضمن توصيل المعلومة للمواطنين.



وتابع لؤي الخطيب، أنه استخدام المؤثرات الصوتية والضوئية لإيصال المعلومة بأبسط طريقة، إضافة إلى استخدام الكلمات المبسطة، مؤكدًا أن هناك كذب فاضح وفادح يمارسه الطرف الآخر على مصر.



وأردف لؤي الخطيب :"استفزيت من الكذب لذلك قدمت برنامج " لمبة" لتوعية المواطنين.



