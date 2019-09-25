حاخام إسرائيلي يرفض عقد قران نجل ليبرمان.. اعرف السبب

قالت القناة الإسرائيلية الـ12 اليوم الأربعاء: إن صراع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، مع الأحزاب الدينية اليهودية وصل إلى عائلته، فقد طلب ابنه عاموس وهو متدين من الحاخام باروخ دوف ديسكين، عقد قرانه لكن الحاخام رفض، وأبلغه أنه قد لا يحضر أيضًا حفل الزفاف.



وكان إصرار ليبرمان على إلزام الأحزاب الدينية القبول بمشروع قانون التجنيد، قد حال دون تشكيل حكومة إسرائيلية في مايو الماضي، فيما يدعو حاليًا إلى تشكيل حكومة ليبرالية موسعة تستثني الأحزاب الدينية.



وينص مشروع قانون التجنيد على إلزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية، إلا أن الأحزاب الدينية تقول إن على المتدينين التفرغ لدراسة التوراة.



وعاموس هو طالب متدين في معهد ديني يديره الحاخام باروخ ديسكين، في مدينة بني براك ولعاموس علاقات وطيدة مع الحاخام ديسكين الذي يقول إن وجود ليبرمان الأب في حفل الزفاف يمثل مشكلة.



ونقلت القناة الإسرائيلية عن مقرب من الحاخام ديسكين قوله "ايفيت أفيجدور ليبرمان أصبح عدوًا للمجتمع الديني، والحاخام لا يريد مقابلته وعاموس غير مذنب في هذه المسألة، لكن الحاخام شخصية دينية معروفة، وإذا ما حضر حفل الزفاف، فيمكن اعتبار ذلك شكلًا من أشكال الاعتراف أو الدعم لوالده، مضيفًا ان أي مكان يتواجد فيه ايفيت أفيجدور ليبرمان يمثل مشكلة.



ومع ذلك، فقد تم إيجاد حل لهذه المعضلة، إذ وافق الحاخام ديفيد جروسمان، الذي عقد قران العديد من الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة، على عقد قران نجل ليبرمان، ونقلت القناة عن ليبرمان قوله أن "حفل الزفاف سيكون يهوديًا وليس دينيًا، حيث سيتواجد حاخامات وعلمانيون أيضًا".