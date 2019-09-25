لمزاولة المهنة.. تعرف على شروط ومدة التعاقد للعمل معلما مساعدا

أدخل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التعديلات على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007، وتضمنت تحسين أحوال المعلمين، والتعاقد معهم، وشروط ومدة التعاقد معهم، إلى جانب تعديلات أخرى.



وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز المواد التي نصت على شروط عقود المعلمين ومدتهم التعاقدية مع وزارة التربية والتعليم:



وفقًا لـ قانون التعليم الجديد، يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجـديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.



وألزم قانون التعليم الجديد شاغلها خلال هذه المدة بالحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.



ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف "معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.



ونصت تعديلات قانون التعليم الجديد على أنه يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة "معلم" من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة "معلم مساعد" وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.



ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



ويكون تعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم، من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.



ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.



ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.