مايسة عطوة تطالب بدعم دعوة الرئيس لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الوضع بدولة السودان.



وطالبت النائبة، بضرورة اتخاذ إجراءات لرفع الســـودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للمجهود الذي قام به شعبها لحماية مقدراته والمحافظة على دعم العملية السياسية بالدولة.



وأشارت إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية ، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وأن يأخد المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية.